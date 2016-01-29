​В Грузии закрыли еще 15 школ из-за гриппа

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Из-за распространения вируса H1N1 приостановлен учебный процесс еще в 15 школах Грузии, теперь в стране не функционируют 282 школы.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе министерства образования и науки.

В закрытых школах проводятся дезинфекционные работы.

С начала 2016 года от осложнений после H1N1, т.н. "свиного гриппа", в Грузии умерли пять человек, а из-за вируса H3N2 - один.

После увеличения случаев заболевания врачи перешли на чрезвычайный режим работы, определены медицинские центры, работающие в круглосуточном режиме.

Эпидемический порог для Грузии - 500 случаев на 100 тысяч человек. К этому времени в Грузии вирус наблюдается у 332 человек на 100 тысяч жителей страны. Пик распространения вируса, по словам специалистов, наступит в феврале.