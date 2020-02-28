​В Грузии задержаны должностные лица

Задержаны глава муниципалитета грузинского города Боржоми Леван Лиоартия и председатель городского совета Гиорги Гогичашвили.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает местная пресса.
Сообщается, что их задержали из-за взятки.
Задержаны глава муниципалитета грузинского города Боржоми Леван Лиоартия и председатель городского совета Гиорги Гогичашвили.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает местная пресса.
Сообщается, что их задержали из-за взятки.
Эта новость также доступна на других языках: