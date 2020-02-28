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В Грузии задержаны должностные лица

​В Грузии задержаны должностные лица
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Задержаны глава муниципалитета грузинского города Боржоми Леван Лиоартия и председатель городского совета Гиорги Гогичашвили.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает местная пресса.

Сообщается, что их задержали из-за взятки.

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