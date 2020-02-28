В Грузии задержаны должностные лица

​В Грузии задержаны должностные лица

28 февраля, 2020 21:23

© google.az https://report.az/storage/news/f22ee1be1e5104da094c9c0c7f68ba75/97c41343-b506-46b7-8fd0-7810341cec47_292.jpg Задержаны глава муниципалитета грузинского города Боржоми Леван Лиоартия и председатель городского совета Гиорги Гогичашвили. Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает местная пресса. Сообщается, что их задержали из-за взятки.

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