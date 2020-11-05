В Грузии выявлено более 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В настоящее время на карантине находятся 3 160 человек

Еще у 2 401 человека диагностировали коронавирус в Грузии за прошедшие сутки, 2 289 человек вылечились, 20 пациентов скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в соседней стране достигло 49 218. Число вылеченных составило 33 459 человек, а умерших - 401.

В настоящее время на карантине находятся 3 160 человек, на стационарном контроле - 4 489 человек. 2 446 бессимптомных больных проходят лечение в специальных отелях.