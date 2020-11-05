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В Грузии выявлено более 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В Грузии выявлено более 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом В настоящее время на карантине находятся 3 160 человек
В регионе
5 ноября 2020 г. 11:45
В Грузии выявлено более 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
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Еще у 2 401 человека диагностировали коронавирус в Грузии за прошедшие сутки, 2 289 человек вылечились, 20 пациентов скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в соседней стране достигло 49 218. Число вылеченных составило 33 459 человек, а умерших - 401.

В настоящее время на карантине находятся 3 160 человек, на стационарном контроле - 4 489 человек. 2 446 бессимптомных больных проходят лечение в специальных отелях.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda son sutkada 2 401 nəfər koronavirusa yoluxub, 20 pasiyent ölüb  

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