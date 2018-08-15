В Грузии ввели двойное гражданство

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Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Обладателей грузинских паспортов больше не будут лишать гражданства в случае получения ими подданства другой страны, но для этого нужно будет удовлетворять определенным условиям согласно поправкам в закон "О гражданстве Грузии", передает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Напомним, что в сентябре 2017 года парламент Грузии принял поправки в Конституцию, согласно которым введен запрет на лишение гражданства Грузии. Поправки должны были вступить в силу после президентских выборов в октябре 2018 года, но в апреле парламент решил ускорить процедуру.

На сегодняшний день сохранить гражданство можно будет в том случае, если до получения паспорта другой страны, человек получит согласие от властей Грузии. А с 31 декабря 2020 года лишать гражданства Грузии в любом случае будет запрещено.

Что касается детей, получивших по рождению гражданство другой страны, они сохранят гражданство Грузии до 18 лет. Для дальнейшего сохранения гражданства законные представители детей заблаговременно должны будут обратиться к властям Грузии с соответствующим заявлением.