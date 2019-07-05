В Грузии высокопоставленного чиновника задержали за взятку

Руководитель регионального отделения Национального агентства продовольствия Грузии по Аджарской автономной республике задержан по факту взяточничества.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространила Служба госбезопасности Грузии.

Следствием установлено, что для выдачи ветеринарного сертификата на экспорт скота Илиа С. взял у бизнесмена взятку в размере 3 300 лари (1 178 долларов).

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Задержанного ждет наказание сроком от 6 до 9 лет.