 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Грузии прошла акция поддержки Турции - ФОТО

    Участники акции осудили попытку государственного переворота в Турции

    Тбилиси. 20 июля. REPORT.AZ/ По инициативе Всемирной организации тюрков "Гарапапаг" 20 июля в Тбилиси прошла акция поддержки Турции.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в мероприятии  перед посольством Турции в Грузии участвовали также представители азербайджанских организаций, функционирующих в этой стране. 

    Участники акции осудили попытку государственного переворота в Турции.

    В ходе своего вступления генсек Всемирной организации тюрков "Гарапапаг" Салахаддин Туран призвал всех тюрков мира к единству и подчеркнул недопустимость свержения власти в Турции или других странах путем насилия.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi