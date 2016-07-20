В Грузии прошла акция поддержки Турции - ФОТО

Тбилиси. 20 июля. REPORT.AZ/ По инициативе Всемирной организации тюрков "Гарапапаг" 20 июля в Тбилиси прошла акция поддержки Турции.

Как сообщает грузинское бюро Report, в мероприятии перед посольством Турции в Грузии участвовали также представители азербайджанских организаций, функционирующих в этой стране.

Участники акции осудили попытку государственного переворота в Турции.

В ходе своего вступления генсек Всемирной организации тюрков "Гарапапаг" Салахаддин Туран призвал всех тюрков мира к единству и подчеркнул недопустимость свержения власти в Турции или других странах путем насилия.