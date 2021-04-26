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В Госдуму внесли проект о послаблениях для въезда иностранцев в Россию

В Госдуму внесли проект о послаблениях для въезда иностранцев в Россию Группа депутатов от фракции  "Единая Россия" внесла в Госдуму РФ законопроект, которым вводятся послабления для въезда иностранцев в страну, в частности, по семейным обстоятельствам
В регионе
26 апреля 2021 г. 20:35
В Госдуму внесли проект о послаблениях для въезда иностранцев в Россию

Группа депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму РФ законопроект, которым вводятся послабления для въезда иностранцев в страну, в частности, по семейным обстоятельствам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, документ опубликован сегодня в электронной базе нижней палаты парламента.

Документом предлагается усовершенствовать процедуру принятия решений о запрете въезда в РФ, аннулирования вида на жительство и разрешения на временное проживание в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Законопроект предполагает внесение изменений в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".

Указанные изменения обязывают миграционные органы при принятии решений о запрете въезда в РФ иностранцев или лиц без гражданства "учитывать степень общественной опасности совершенных ранее иностранным гражданином или лицом без гражданства правонарушений, личности иностранного гражданина или лица без гражданства, семейных и иных обстоятельств".

По данным Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, приведенным в пояснительной записке, в 2019 году было выдворено свыше 800 тысяч мигрантов.

"Принятие законопроекта позволит не допустить массовый отток трудовых мигрантов", - полагают депутаты.

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