В Европарламенте допустили полноправное членство Украины в ЕС к 2029 году

Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) может пройти по сценарию других государств Центральной Европы.

Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) может пройти по сценарию других государств Центральной Европы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

По его словам, в частности, Польше потребовалось около 4 лет только на переговоры по интеграции в объединение.

"Мы хотим, чтобы они [переговоры о вступлении Украины в ЕС] проходили так, как с Центральной Европой. У Литвы на переговоры с ЕС ушло три года, у Польши четыре года - это страна большая, соизмеримая с Украиной <…> Если работать в хорошем темпе, то можно надеяться, что уже в 2029 году Украина сможет участвовать в выборах Европейского парламента как полноценный член ЕС", - отметил Кубилюс.

Как указал евродепутат, вступление потребует работы не только от Киева, но и от Евросоюза. Он также добавил, что от Брюсселя требуется политическая воля для принятия Украины в состав объединения.

"Обе стороны должны работать: Украина должна делать реформы, а Евросоюз должен собрать политическую волю и вернуть амбиции построения новой европейской архитектуры, предусматривающей членство Украины, Молдовы, а может, и Грузии", - подчеркнул Кубилюс.