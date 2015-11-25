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    ​В Ереване убит адвокат банка

    Полиция занимается поисками подозреваемых

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Ереване убит 32-летний адвокат банка "Анелик" Ованес Атанян. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, информацию распространил Следственный комитет страны. По информации, в связи с этим возбуждено уголовное дело по статье "убийство". 

    В информации отмечается, что в результате оперативно-розысных мероприятий установлено, что преступление совершил житель Еревана 54-летний Мкртич П.

    Поиски подозреваемых продолжаются.

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