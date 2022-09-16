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В Ереване снова начались акции протеста с требованием отставки Пашиняна

В Ереване снова начались акции протеста с требованием отставки Пашиняна Участники акции протеста, собравшиеся утром 16 сентября в центре Еревана, требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В настоящее время демонстранты направились от площади Республики в сторону парламента Армении.
В регионе
16 сентября 2022 г. 11:17
В Ереване снова начались акции протеста с требованием отставки Пашиняна

Участники акции протеста, собравшиеся утром 16 сентября в центре Еревана, требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В настоящее время демонстранты направились от площади Республики в сторону парламента Армении.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

Один из руководителей движения "Единение" Менуа Согомонян призвал людей выйти на улицы и начать мирные акции гражданского неповиновения.

"Жители регионов могут заблокировать здания областных администраций, а в Ереване можно перекрыть входы в здания многих госучреждений, а также СМИ, которые обслуживают власти. Желательно, чтобы все это осуществлялось в утренние часы для сбоев в их работе", – отметил Согомонян.

Отметим, что к центру столицы Армении стянуты крупные силы полиции.

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Версия на английском языке Protests against Pashinyan start again in Yerevan

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