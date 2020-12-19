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В Ереване произошли столкновения с участием советника Пашиняна

В Ереване произошли столкновения с участием советника Пашиняна В Ереване около военного кладбища "Ераблур" произошло столкновение между сторонниками и противниками премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
В регионе
19 декабря 2020 г. 22:08
В Ереване произошли столкновения с участием советника Пашиняна

В Ереване около военного кладбища "Ераблур" произошло столкновение между сторонниками и противниками премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянскую прессу.

Среди участников потасовки в видеоматериале Hraparak.am есть и советник премьер-министра Армении Роберт Гукасян.

Напомним, что в Ераблуре собралось большое количество участников войны и родных погибших в Карабахской войне, которые заявили, что не позволят Пашиняну войти в военный пантеон. Они встретили Пашиняна, скандируя "Пашинян предатель". Полицейские силой оттесняли протестующих.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоYerevanda Paşinyanın müşaviri və tərəfdarlarının iştirakı ilə toqquşmalar olub

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