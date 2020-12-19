В Ереване произошли столкновения с участием советника Пашиняна

В Ереване около военного кладбища "Ераблур" произошло столкновение между сторонниками и противниками премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В Ереване около военного кладбища "Ераблур" произошло столкновение между сторонниками и противниками премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянскую прессу.

Среди участников потасовки в видеоматериале Hraparak.am есть и советник премьер-министра Армении Роберт Гукасян.

Напомним, что в Ераблуре собралось большое количество участников войны и родных погибших в Карабахской войне, которые заявили, что не позволят Пашиняну войти в военный пантеон. Они встретили Пашиняна, скандируя "Пашинян предатель". Полицейские силой оттесняли протестующих.