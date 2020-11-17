В Ереване напали на оппозиционера

В Армении член оппозиционной партии "Адеквад", руководитель новостного сайта "Блогньюз" Константин Тер-Накалян подвергся нападению неизвестными из-за спора вокруг позиции премьер-министра страны по карабахскому вопросу

В Армении член оппозиционной партии "Адеквад", руководитель новостного сайта "Блогньюз" Константин Тер-Накалян подвергся нападению неизвестными из-за спора вокруг позиции премьер-министра страны по карабахскому вопросу.

Как передает Report, об этом сообщил на своей странице в Facebook правозащитник Рубен Меликян.

"Подвергся нападению Константин Тер-Накалян. Двое неизвестных развязали с ним конфликт на улице, защищая позицию Никола Пашиняна по карабахской тематике. Холодным оружием нанесены удары по лицу и ноге".

По его словам, ответственность за это нападение лично несет Пашинян, который "развязывает гражданские столкновения".

Протесты и беспорядки в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении совместно Никол Пашинян с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция.