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В Ереване напали на оппозиционера

В Ереване напали на оппозиционера В Армении член оппозиционной партии "Адеквад", руководитель новостного сайта "Блогньюз" Константин Тер-Накалян подвергся нападению неизвестными из-за спора вокруг позиции премьер-министра страны по карабахскому вопросу
В регионе
17 ноября 2020 г. 02:02
В Ереване напали на оппозиционера

В Армении член оппозиционной партии "Адеквад", руководитель новостного сайта "Блогньюз" Константин Тер-Накалян подвергся нападению неизвестными из-за спора вокруг позиции премьер-министра страны по карабахскому вопросу.

Как передает Report, об этом сообщил на своей странице в Facebook правозащитник Рубен Меликян.

"Подвергся нападению Константин Тер-Накалян. Двое неизвестных развязали с ним конфликт на улице, защищая позицию Никола Пашиняна по карабахской тематике. Холодным оружием нанесены удары по лицу и ноге".

По его словам, ответственность за это нападение лично несет Пашинян, который "развязывает гражданские столкновения".

Протесты и беспорядки в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении совместно Никол Пашинян с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция.

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Версия на азербайджанском языке Yerevanda Paşinyana görə müxalifətçiyə hücum edilib  

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