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Президент Армении запросил встречу с оппозицией

Президент Армении запросил встречу с оппозицией Также в сторону места проведения митинга движется несколько сотен отставных военных. Они планируют дойти до резиденции президента Армении Армена Саркисяна
В регионе
6 марта 2021 г. 18:05
Президент Армении запросил встречу с оппозицией

Представитель оппозиционного "Движения спасения родины", объединяющего политические силы, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Ишхан Сагателян сообщил в субботу, что президент страны Армен Саркисян запросил встречу с оппозиционерами 7 марта.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Нас проинформировали, что президент запросил очередную встречу с руководителями движения", - сказал Сагателян.

15.38

Митинг оппозиции начался в Ереване у здания парламента Армении. На данный момент в нем участвуют около 2 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

К парламенту стянуты крупные силы полиции, но большая часть из них не имеет при себе оружия и защитной экипировки.

Также в сторону места проведения митинга движется несколько сотен отставных военных. Они планируют дойти до резиденции президента Армении Армена Саркисяна.

Напротив парламента, где расположен палаточный лагерь оппозиции, установлено несколько новых палаток.

Политический кризис в Армении начался после фактического поражения во время военных действий в Нагорном Карабахе и перешел в фазу обострения 25 февраля, когда начальник Генштаба и порядка 40 высших офицеров армии заявили о необходимости отставки Пашиняна и его правительства.

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