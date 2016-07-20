В Ереване изменили маршруты общественного транспорта в направлении захваченного здания

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Мэрия Еревана приостановила движение общественного транспорта в направлении захваченного вооруженной группой здания полка патрульно-постовой службы полиции Армении в административном районе Эребуни и произвела временное изменение ряда маршрутов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

"Принимая во внимание то, что на неопределенное время приостановлено транспортное движение на участке от начала улицы Хоренаци, ведущей вверх в сторону Сари-тах до улицы Сасунци Давид, а также заявление жителей, направленное мэру Еревана Тарону Маркаряну с просьбой решить проблему общественного транспорта, обслуживающего Сари-тах, ответственные лица управления транспорта аппарата мэрии обсудили вопрос с дирекцией компании, осуществляющей обслуживание. В результате было принято решение движение общественного транспорта по этому участку временно организовать по другим маршрутам", - говорится в сообщении.

С данным предложением в мэрию Еревана обратился также омбудсмен Армении.