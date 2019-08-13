В Ереване группа мужчин напала на местных жителей.

Как передаёт Report со ссылкой на армянские СМИ, группа мужчин припарковала свои машины рядом с их домом и вывела из дома самих жильцов.

Напротив одного из домов четверо мужчин вступили в спор с хозяином дома, его женой и сыном, тем самым нарушив общественный порядок. Женщина, являющаяся дочкой хозяина дома, дважды в ходе разбирательства выстрелила в воздух из своего газового пистолета, который она представила стражам порядка.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подготавливаются материалы.