Арестованы подозреваемые в беспорядках и во вторжении в резиденцию Пашиняна

Служба нацбезопасности Армении арестовала двоих участников массовых беспорядков, произошедших в Ереване в ночь на 10 ноября 2020 года в связи с подписанием трехстороннего заявления между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении боевых действий.

Служба нацбезопасности Армении арестовала двоих участников массовых беспорядков, произошедших в Ереване в ночь на 10 ноября 2020 года в связи с подписанием трехстороннего заявления между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, в рамках уголовного дела обвинения предъявлены гражданам Армении А.Б. и Т.П., их полные имена не раскрываются. Оба обвиняются в участии в массовых беспорядках и незаконном проникновении в резиденцию премьер-министра Никола Пашиняна.

По версии правоохранителей, А.Б. еще участвовал и в избиении тогдашнего спикера парламента Арарата Мирзояна, из-за чего последний в бессознательном состоянии был доставлен в больницу. Т.П., помимо участия в беспорядках, инкриминируют также кражу золотых украшений на сумму 3,9 млн драмов (около 9,8 тыс. долларов) из резиденции главы правительства. Украденные украшения принадлежали супруге премьера Анне Акопян, речь идет о золотых часах, цепях, медальоне и браслете. Ювелирные изделия злоумышленник впоследствии заложил в двух филиалах кредитной организации "Фаст Кредит".

На основании полученных данных обоим лицам предъявлены обвинения, суд арестовал их на два месяца.

Отметим, что после подписания трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Ереване начались акции протеста. Митингующие ворвались в здание правительства, разгромили кабинет Пашиняна и забрали госсимволы. Затем они двинулись в парламент, где избили спикера Арарата Мирзояна. В результате глава НС получил травмы, ему была сделана операция. Толпа также проникла в здание парламента и правительственные дачи.