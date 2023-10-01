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Али Ерликая: Два террориста совершили взрыв возле здания МВД

Али Ерликая: Два террориста совершили взрыв возле здания МВД Взрыв произошел около здания МВД Турции в центер Анкары.
В регионе
1 октября 2023 г. 11:32
Али Ерликая: Два террориста совершили взрыв возле здания МВД

Два террориста совершили теракт возле здания МВД в Анкаре, один из нападавших подорвал себя.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в своей соцсети Х.

"Около 09:30 по местному времени два террориста, приехавшие на легком коммерческом автомобиле к воротам Главного управления безопасности МВД, привели в действие взрывное устройство. Один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован. Во время перестрелки двое наших полицейских получили легкие ранения", - написал Ерликая.

11:12

В центре Анкары около здания МВД Турции произошел взрыв

Об этом передает Report со ссылкой на CNN Turk.

К месту происшествия прибыло большое количество полицейских и медицинских бригад.

На месте также находится президентская охрана.

Источники отмечают, что до взрыва прозвучало несколько выстрелов, однако эта информация пока не подтверждена.Сообщается об одном пострадавшем.

Дороги в районе здания МВД перекрыты для движения транспорта.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAnkarada terror aktı törədilib, terrorçu özünü partladıb, iki polis yaralanıb - YENİLƏNİB

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