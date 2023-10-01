Али Ерликая: Два террориста совершили взрыв возле здания МВД

Два террориста совершили теракт возле здания МВД в Анкаре, один из нападавших подорвал себя.
Как передает Report, об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в своей соцсети Х.
"Около 09:30 по местному времени два террориста, приехавшие на легком коммерческом автомобиле к воротам Главного управления безопасности МВД, привели в действие взрывное устройство. Один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован. Во время перестрелки двое наших полицейских получили легкие ранения", - написал Ерликая.
В центре Анкары около здания МВД Турции произошел взрыв
Об этом передает Report со ссылкой на CNN Turk.
К месту происшествия прибыло большое количество полицейских и медицинских бригад.
На месте также находится президентская охрана.
Источники отмечают, что до взрыва прозвучало несколько выстрелов, однако эта информация пока не подтверждена.Сообщается об одном пострадавшем.
Дороги в районе здания МВД перекрыты для движения транспорта.