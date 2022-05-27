В Бурятии после чаепития в школе отравился 31 человек

Следственные органы Бурятии начали проверку по факту отравления 17 детей и 14 взрослых после чаепития в одной из школ Селенгинского района республики.

Следственные органы Бурятии начали проверку по факту отравления 17 детей и 14 взрослых после чаепития в одной из школ Селенгинского района республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

"26 и 27 мая в Гусиноозерскую центральную районную больницу за медицинской помощью в связи с острой кишечной инфекцией обратились 16 детей, один подросток и 14 взрослых местных жителей, которые после осмотра госпитализированы с диагнозом - сальмонеллез. Симптомы заболевания стали проявляться после чаепития в школе, организованного в связи с окончанием учебного года. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 25 мая в Новоселенгинской школе-интернате среднего общего образования родителями и преподавателями для учеников 9-х и 11-х классов в связи с окончанием учебного года было организовано чаепитие. "Продукты, в том числе заправленные салаты и другие закуски, были приобретены в продуктовых магазинах, горячие блюда - приготовили в школьной столовой, - уточнили в следственном управлении. - После употребления продуктов большинство детей и взрослых почувствовали недомогание и в последующие дни стали обращаться за медицинской помощью".