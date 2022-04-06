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В Брюсселе обсудили роль Евросоюза в региональной стабильности

В Брюсселе обсудили роль Евросоюза в региональной стабильности Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился в Брюсселе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
В регионе
6 апреля 2022 г. 16:53
В Брюсселе обсудили роль Евросоюза в региональной стабильности

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился в Брюсселе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Как сообщает грузинское бюро Report, министр написал об этом в Twitter.

На встрече обсуждались вопросы интеграции Грузии в ЕС и достигнутые в этом направлении успехи.

"Я надеюсь на поддержку Европейского Союза в этом контексте. На встрече обсудили вопросы, касающиеся среды безопасности в регионе, и роль ЕС в региональной стабильности", - написал Дарчиашвили.

Отметим, что министр иностранных дел Грузии находится с визитом в Брюсселе. В ходе двухдневного визита он встретится с официальными лицами и коллегами из ЕС и НАТО.

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