В Брюсселе обсудили роль Евросоюза в региональной стабильности

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился в Брюсселе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился в Брюсселе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Как сообщает грузинское бюро Report, министр написал об этом в Twitter.

На встрече обсуждались вопросы интеграции Грузии в ЕС и достигнутые в этом направлении успехи.

"Я надеюсь на поддержку Европейского Союза в этом контексте. На встрече обсудили вопросы, касающиеся среды безопасности в регионе, и роль ЕС в региональной стабильности", - написал Дарчиашвили.

Отметим, что министр иностранных дел Грузии находится с визитом в Брюсселе. В ходе двухдневного визита он встретится с официальными лицами и коллегами из ЕС и НАТО.