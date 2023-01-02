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В Брянской области украинский БПЛА повредил энергообъект

В Брянской области украинский БПЛА повредил энергообъект Украинский беспилотник в понедельник произвел атаку на Климовский район, был поврежден объект энергоснабжения, пострадавших нет.
В регионе
2 января 2023 г. 09:07
В Брянской области украинский БПЛА повредил энергообъект

Украинский беспилотник в понедельник произвел атаку на Климовский район, был поврежден объект энергоснабжения, пострадавших нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район, - написал губернатор в своем Telegram-канале. - Пострадавших нет. <...> В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество".

На месте происшествия работают спасательные службы.

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