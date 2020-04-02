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В Беларуси число жертв коронавируса достигло 4 человек

В Беларуси число жертв коронавируса достигло 4 человек

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© SwissInfo

В Беларуси отмечена смерть 4 людей от коронавируса.

По предварительной информации, все они - пожилые люди, страдавшие различными хроническими заболеваниями. Это и стало причиной летальных исходов.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации министерства здравоохранения Беларуси. 

Отметим, что Беларусь является единственной европейской страной, где не введены серьезные ограничения в связи с коронавирусом. 

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань.На данный момент вирус "господствует" в 203 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире составляет 961 692 человека, 203 176 из которых выздоровели, а 49 165 скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVİD-19, а 11 марта объявила пандемию.

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