В Беларуси число жертв коронавируса достигло 4 человек

В Беларуси отмечена смерть 4 людей от коронавируса.
По предварительной информации, все они - пожилые люди, страдавшие различными хроническими заболеваниями. Это и стало причиной летальных исходов.
Как сообщает Report, об этом говорится в информации министерства здравоохранения Беларуси.
Отметим, что Беларусь является единственной европейской страной, где не введены серьезные ограничения в связи с коронавирусом.
Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань.На данный момент вирус "господствует" в 203 странах и регионах.
Число заразившихся инфекцией в мире составляет 961 692 человека, 203 176 из которых выздоровели, а 49 165 скончались.
11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVİD-19, а 11 марта объявила пандемию.