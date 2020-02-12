​Коронавирус вновь переименован - ВИДЕО

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала новое название болезни, вызванной коронавирусом в Китае, которая привела к многочисленным жертвам.

Как сообщает Report со ссылкой на DW Turk, вирус назван как Covid-19.

Ранее Государственный комитет по здравоохранению Китая объявил, что вирус получил название "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса" (NCP).

Напомним, что число погибших от коронавируса к настоящему времени превысило 1 100 человек, число зараженных уже достигло 42 тыс. человек.