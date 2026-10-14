Ильхам Алиев: Муровдагский тоннель стал примером инженерного решения в сложных горных условиях

В рамках I Государственной программы по Великому возвращению заново отстраиваются наши города и села, обеспечивается безопасное возвращение соотечественников в родные края. Азербайджан реализует эти работы за счет собственных финансовых возможностей.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам 6-й Азербайджанской международной выставки "Реконструкция, восстановление и развитие Карабаха" – Rebuild Garabagh.

По словам главы государства, на сегодняшний день на восстановление и реконструкцию из государственного бюджета выделено 25,5 млрд манатов.

Он отметил, что транспортная инфраструктура, создаваемая в Карабахе и Восточном Зангезуре, связывает населенные пункты друг с другом, обеспечивая их интеграцию в единое экономическое пространство страны: "К настоящему времени проложены дороги протяженностью около 1500 километров, Муровдагский тоннель длиной 11,7 километра стал примером инженерного решения в рамках строительных работ, проводимых в сложных горных условиях".

Президент подчеркнул, что уже сданы в эксплуатацию Физулинский, Зангиланский и Лачинский международные аэропорты: "Продолжается строительство железных дорог. Железнодорожная линия Горадиз-Агбенд, являясь важной составной частью Зангезурского коридора, имеет стратегическое значение для расширения международных транспортных и логистических связей Азербайджана".

Алиев также отметил, что для обеспечения функционирования новых населенных пунктов и производственных объектов создается необходимая энергетическая и водная инфраструктура.

"В регионе построено одно и восстановлены пять водохранилищ, введены в эксплуатацию 13 подстанций и 38 гидроэлектростанций общей мощностью 307 МВт. Одним из основных направлений развития этой инфраструктуры является превращение Карабаха и Восточного Зангезура в "зону зеленой энергии", - добавил он.