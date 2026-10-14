Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Ильхам Алиев: Муровдагский тоннель стал примером инженерного решения в сложных горных условиях

    Инфраструктура
    • 14 октября, 2026
    • 12:19
    Ильхам Алиев: Муровдагский тоннель стал примером инженерного решения в сложных горных условиях

    В рамках I Государственной программы по Великому возвращению заново отстраиваются наши города и села, обеспечивается безопасное возвращение соотечественников в родные края. Азербайджан реализует эти работы за счет собственных финансовых возможностей.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам 6-й Азербайджанской международной выставки "Реконструкция, восстановление и развитие Карабаха" – Rebuild Garabagh.

    По словам главы государства, на сегодняшний день на восстановление и реконструкцию из государственного бюджета выделено 25,5 млрд манатов.

    Он отметил, что транспортная инфраструктура, создаваемая в Карабахе и Восточном Зангезуре, связывает населенные пункты друг с другом, обеспечивая их интеграцию в единое экономическое пространство страны: "К настоящему времени проложены дороги протяженностью около 1500 километров, Муровдагский тоннель длиной 11,7 километра стал примером инженерного решения в рамках строительных работ, проводимых в сложных горных условиях".

    Президент подчеркнул, что уже сданы в эксплуатацию Физулинский, Зангиланский и Лачинский международные аэропорты: "Продолжается строительство железных дорог. Железнодорожная линия Горадиз-Агбенд, являясь важной составной частью Зангезурского коридора, имеет стратегическое значение для расширения международных транспортных и логистических связей Азербайджана".

    Алиев также отметил, что для обеспечения функционирования новых населенных пунктов и производственных объектов создается необходимая энергетическая и водная инфраструктура.

    "В регионе построено одно и восстановлены пять водохранилищ, введены в эксплуатацию 13 подстанций и 38 гидроэлектростанций общей мощностью 307 МВт. Одним из основных направлений развития этой инфраструктуры является превращение Карабаха и Восточного Зангезура в "зону зеленой энергии", - добавил он.

    Ильхам Алиев Rebuild Garabagh 2026 Транспортная инфраструктура Карабах Лачын
    İlham Əliyev: Murovdağ tuneli dünyada dağlıq şəraitdə həyata keçirilən işlərin mühəndislik nümunəsinə çevrilib
    Ilham Aliyev: Murovdag tunnel stands as important example of engineering in complex mountainous terrain
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    17:27
    Франкен: Военные Бельгии нарушали инструкции по безопасности через спорт-приложение
    Другие страны
    17:24
    Фото
    В Баку согласовали проекты документов VII саммита СВМДА
    Внешняя политика
    17:22
    Предприятие на балансе Госслужбы по вопросам имущества объявило о ликвидации
    Бизнес
    17:22
    Фото
    Президент Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан
    Внешняя политика
    17:18
    Замминистра: Нам необходимо связать Лаос со Средним коридором
    Инфраструктура
    17:14
    Фото
    Видео
    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества
    Армия
    17:13
    В Екатеринбурге суд ликвидировал организацию "Азербайджан-Урал"
    Другие страны
    17:13
    В ереванском аэропорту украли $30 тыс., переданных на хранение
    В регионе
    17:09
    Азербайджан и Кувейт расширят сотрудничество в сфере продовольственной безопасности
    Внешняя политика
    Лента новостей