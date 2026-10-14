Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Президент: Азербайджан формирует градостроительный опыт, который может использоваться в международном масштабе

    Инфраструктура
    • 14 октября, 2026
    • 12:18
    Президент: Азербайджан формирует градостроительный опыт, который может использоваться в международном масштабе

    Главная цель на следующем, втором этапе реализации Государственной программы Великого возвращения – дальнейшее увеличение частных инвестиций, расширение постоянной занятости и экспортно-ориентированного производства на основе созданных возможностей, а также укрепление позиций Карабаха и Восточного Зангезура в качестве нового центра экономического роста страны.

    Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 6-й Азербайджанской международной выставки "Реконструкция, восстановление и развитие Карабаха" – Rebuild Garabagh.

    "Применяемые в регионе передовые решения в градостроительстве и инженерии формируют опыт, который может быть использован не только в других регионах Азербайджана, но и в международном масштабе", - говорится в обращении.

    По словам главы государства, в этой связи успешное проведение Всемирного форума городов (WUF13) в 2026 году в Баку, организованного Программой по населенным пунктам ООН, послужило представлению на международном уровне достижений нашей страны в градостроительной сфере и укреплению ее позиций в глобальном диалоге.

    "Выставки Rebuild Garabagh и BakuBuild, проводимые в рамках "Каспийской строительной недели", создают широкие возможности для обмена опытом, презентации новых технологий и налаживания деловых партнерств. Уверен, что эти партнерства найдут отражение и в конкретных проектах, внесут значительный вклад в Великое возвращение и долгосрочное развитие региона".

    Ильхам Алиев Rebuild Garabagh 2026 Великое возвращение
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