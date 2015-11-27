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    В Астрахани начнут строить круизные суда для Каспийского и Черного морей в 2016 году

    Проект уже разработан, всего планируется построить два-три таких лайнера

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Астраханской области строительство круизных лайнеров для Каспийского и Черного морей может начаться в 2016 году. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил губернатор Астраханской области Александр Жилкин. По его словам, проект уже разработан, всего планируется построить два-три таких лайнера.

    "Фирма-заказчик проекта российская - "Московское Речное Пароходство", сейчас определяется объем инвестиций, кредитные ресурсы и поддержка государства. Без нее реализовать этот проект невозможно, круизные лайнеры очень дорогие и долго окупаются. Но задача стоит - заложить такие судна для Каспийского и Черного морей на верфях в следующем году", - заявил А. Жилкин.

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