В Ашхабаде прошли межправительственные переговоры Туркменистана и Казахстана

Топливно-энергетический и транспортный секторы, как наиболее актуальные аспекты сотрудничества, были в центре внимания на встрече заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Сердара Бердымухамедова и заместителя премьер-министра Казахстана Р

Топливно-энергетический и транспортный секторы, как наиболее актуальные аспекты сотрудничества, были в центре внимания на встрече заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Сердара Бердымухамедова и заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра.

Как сообщает Report, встреча прошла в Ашхабаде.

На встрече рассмотрели широкий круг вопросов туркмено-казахстанского сотрудничества, подтвердив готовность к активизации связей в областях торговли, сельского хозяйства и экологии, образования и науки, информационного и технологического обмена и в других направлениях.

Была акцентирована важность развития сотрудничества в топливно-энергетической сфере, в промышленных отраслях и по линии транспорта, в частности расширения международных и региональных автомобильных, железнодорожных и морских перевозок с задействованием возможностей бизнес-сообществ двух стран.

В этот же день в Ашхабаде состоялось 11-ое заседание Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, сопредседателями которой являются с туркменской стороны – вице-премьер Чары Гылыджов и с казахстанской стороны - Роман Скляр.

Тема взаимодействия в нефтегазовом и транспортно-логистическом сегментах здесь также рассматривалась в числе приоритетов двусторонней повестки, включающей в себя вопросы торговли, промышленной кооперации, в том числе в перерабатывающих отраслях, пищевой индустрии. Более предметные консультации прошли в ходе двусторонних переговоров руководителей профильных структур Туркменистана и Казахстана. Речь шла о принятии согласованных мер с учетом действующих санитарных протоколов по наращиванию товарооборота и экспортно-импортных операций.