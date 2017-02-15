В Ашхабаде обсуждается вопрос борьбы c браконьерством на Каспии

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Ашхабаде открылось очередное заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств по борьбе с браконьерством на Каспии.

Как сообщает Report со ссылкой на туркменские СМИ, в заседании принимают участие руководители и ведущие специалисты профильных министерств и ведомств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

Основная тема повестки дня встречи – согласование проекта Протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконной добычей биологических ресурсов (браконьерством) на Каспийском море. Разработанный туркменской стороной документ призван дополнить Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море, подписанное на III Саммите глав прикаспийских государств, состоявшемся в 2010 году в Баку.

В рамках встречи каждая из сторон изложила свои предложения, направленные на решение проблемы браконьерства.