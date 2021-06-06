В Армении за сутки число случаев COVID-19 составило 37

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 223 180.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 223 180.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Число выявленных случаев за сутки составило 37.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 4 458 (+4 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 091 (+1 случай за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 214 363. На лечении находятся 3 268 человек. Общее количество проведенных тестов – 1 102 551.