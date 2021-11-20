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В Армении выявлены факты массового взяточничества, есть арестованный

В Армении выявлены факты массового взяточничества, есть арестованный Водительские права, полученные в Армении с помощью взятки и без сдачи соответствующих экзаменов, признаны недействительными.
В регионе
20 ноября 2021 г. 07:06
В Армении выявлены факты массового взяточничества, есть арестованный

Водительские права, полученные в Армении с помощью взятки и без сдачи соответствующих экзаменов, признаны недействительными.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры страны.

Отмечается, что в Следственном департаменте СНБ Армении и Специальной следственной службе возбуждены уголовные дела в связи с подобными случаями. В частности, выяснилось, что инспектор учетно-экзаменационного отдела А. Г. по договоренности со своим близким знакомым, жителем Гюмри С. Г., в феврале-мае без сдачи экзаменов за взятку выдал водительские удостоверения 6 лицам. Еще один человек получил доступ к практическому экзамену.

Инспектору предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, фальсификации и получении взятки. Он арестован.

Указанным 7 лицам и знакомому инспектора также предъявлены обвинения, они признали вину в суде. Им назначены штрафы различных размеров.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda kütləvi rüşvət faktları aşkarlanıb, həbs olunan var

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