В Армении увеличилось количество разводов

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Количество разводов в Армении за последние годы увеличилось.

Как сообщает Report со ссылкой на News.am, об этом на встрече с журналистами заявил 24 февраля адвокат Арамазд Кивирян.

Так, по его словам, по данному вопросу к адвокатам стало обращаться значительно больше людей, чем за предыдущие годы.

"Мне кажется, эта проблема, в значительной степени, имеет социальные причины, то есть это социальное положение вынуждает людей идти на такие радикальные шаги", - пояснил Кивирян. Проблемы в семье, отсутствие средств и другого рода социальные и бытовые проблемы, зачастую, являются именно теми основными причинами, которые подталкивают людей к разводу. Кроме того, в числе причин, провоцирующих разводы, Кивирян также назвал вмешательство родителей супружеских пар в их личную жизнь, а также других членов их семей, что негативно отражается на взаимоотношениях, приводя к внутренним внутрисемейным конфликтам.

Вместе с тем, адвокат подчеркнул, что порой причиной развода может послужить элементарное "незнание" своего партнера, поскольку многие молодые люди, не успев толком, как следует познакомиться и узнать друг друга, спонтанно вступают в семейные отношения, заключают брак, что впоследствии приводит к ранним разводам. Однако, по словам Кивиряна, у более взрослых людей такой практики особо не наблюдается, и если уж они решили пойти на такой крайний шаг, то, как правило, данное решение было неоднократно продуманно.

Кроме того, как отметил адвокат, бракоразводные процессы создают довольно болезненные последствия особенно в тех семьях, где есть дети, и в таких обстоятельствах на передний план выходят вопросы, связанные непосредственно с воспитанием и проживанием детей. Сами же дети, по словам Кивиряна, крайне сложно переносят все эти процессы.