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В Армении увеличилось число смертей от туберкулеза

В Армении увеличилось число смертей от туберкулеза В Армении увеличилось число смертей от туберкулеза.
В регионе
25 марта 2023 г. 05:19
В Армении увеличилось число смертей от туберкулеза

В Армении увеличилось число смертей от туберкулеза.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в 2021 году в республике от этого заболевания умерло 19, а в 2022 году жертвами стали 27 человек.

По словам фтизиатра Лилит Зурабян, 75% больных туберкулезом – мужчины: "Это связано с тем, что они больше курят, употребляют алкоголь и наркотики. Кроме того, уезжают на заработки за границу, где вероятность заражения возрастает".

Медик добавила, что в республике наиболее распространена легочная форма болезни (70-75% пациентов), а самой распространенной нелегочной формой является туберкулез суставов и костей. Причем чаще всего болезнь распространяется воздушно-капельным путем, пищевым (при использовании молока зараженного скота) и контактным (через бытовые предметы).

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda vərəmdən ölənlərin sayı artıb

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