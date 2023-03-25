В Армении увеличилось число смертей от туберкулеза

В Армении увеличилось число смертей от туберкулеза.

В Армении увеличилось число смертей от туберкулеза.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в 2021 году в республике от этого заболевания умерло 19, а в 2022 году жертвами стали 27 человек.

По словам фтизиатра Лилит Зурабян, 75% больных туберкулезом – мужчины: "Это связано с тем, что они больше курят, употребляют алкоголь и наркотики. Кроме того, уезжают на заработки за границу, где вероятность заражения возрастает".

Медик добавила, что в республике наиболее распространена легочная форма болезни (70-75% пациентов), а самой распространенной нелегочной формой является туберкулез суставов и костей. Причем чаще всего болезнь распространяется воздушно-капельным путем, пищевым (при использовании молока зараженного скота) и контактным (через бытовые предметы).