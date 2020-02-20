В Армении утвердили расходы на конституционный референдум

Бюджет намеченного на апрель конституционного референдума в Армении составит около 3,4 миллиарда драмов (7,1 миллиона долларов США), сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Постановление об этом было принято на заседании правительства Армении 20 февраля. В частности, полиция Армении получит 234 миллионов драмов (491 тысяч долларов), остальное – Центризбирком Армении.

По словам вице-премьера Тиграна Авиняна, расходы эти оправданы, потому что будут направлены на свободное волеизъявление народа.

Напомним, что референдум назначен на 5 апреля.