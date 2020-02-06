В Армении предложили провести референдум о роспуске КС

Правящий блок Армении "Мой шаг" предлагает парламенту страны вынести на всеобщий референдум законопроект, предусматривающий досрочное сложение полномочий главы и членов Конституционного суда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на заседании законодательного органа страны депутат от большинства Ваагн Овакимян.

Отметим, что "Мой шаг" представил законопроект, согласно которому полномочия главы и членов КС, назначенных до принятия поправок к конституции страны в 2015 году, будут прекращены. На их место будут избраны судьи КС, кандидатуры которых будут представлены кабмином, президентом и общим собранием судей.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что действующий глава КС Грайр Товмасян был избран на этот пост в результате фальсификаций. Сам Г.Товмасян считает, что власти занимаются его политическим преследованием.