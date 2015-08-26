​В Армении сократилось число государственных школ

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В Армении число школ сократилось c 1 404 до 1 391. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила журналистам начальник отдела социальной и природоохранной статистики Национальной статслужбы Армении Нелли Багдасарян.

Согласно данным, всего по республике число государственных школ сократилось с 1 404 до 1 391, в том числе в городах - с 533 до 528 и в селах – с 871 до 863.

По словам Багдасарян, если в 2011 году в школах обучалось 36 590 человек, то в 2014 году – 24 466.



