В Армении считают возможным подписание мирного договора с Азербайджаном в ближайшее время

Армения считает возможным заключение мирного договора с Азербайджаном в ближайшее время.

Армения считает возможным заключение мирного договора с Азербайджаном в ближайшее время.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге глава постоянной комиссии по внешним связям парламента Армении Саргис Ханданян.

Он отметил, что совместное заявление Администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева и аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна создает позитивный фон для этого.

"Мы всегда считаем вероятным подписание мирного договора, потому что мы настроены конструктивно. Необходимо отметить, что принятие этого заявления может иметь положительный эффект, поскольку в тексте заявления присутствует как минимум позитивная лексика, которая может способствовать более плавному ходу дальнейших переговоров", - отметил Ханданян.