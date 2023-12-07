О нас

Администрация президента Азербайджана и Аппарат премьер-министра Армении распространили совместное заявление

Администрация президента Азербайджана и Аппарат премьер-министра Армении распространили совместное заявление Администрация Президента Азербайджанской Республики и Аппарат Премьер-министра Республики Армения распространили совместное заявление.
Внешняя политика
7 декабря 2023 г. 20:59
Администрация президента Азербайджана и Аппарат премьер-министра Армении распространили совместное заявление

Администрация президента Азербайджанской Республики и Аппарат премьер-министра Республики Армения распространили совместное заявление.

Report представляет текст данного заявления:

"Азербайджанская Республика и Республика Армения разделяют мнение о том, что представилась историческая возможность для достижения долгожданного мира в регионе. Обе страны еще раз подтверждают свое намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности.

В результате переговоров между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения была достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами.

Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих.

В свою очередь, Республика Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, освобождает 2 азербайджанских военнослужащих.

В качестве доброго жеста, Республика Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН (СОР-29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджанской Республики. Азербайджанская Республика и Республика Армения надеются, что другие страны Восточноевропейской группы также поддержат кандидатуру Азербайджана. В качестве доброго жеста, Азербайджанская Республика поддерживает кандидатуру Республики Армения из Восточноевропейской группы на членство в Бюро СОР.

Азербайджанская Республика и Республика Армения продолжат переговоры относительно реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия, и призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь Южно-Кавказский регион".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Presidential Administration of Azerbaijan and Office of Prime Minister of Armenia release joint statement
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezident Administrasiyası və Ermənistan Baş nazirinin Aparatı birgə açıqlama yayıb

Самое читаемое

МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
1 декабря 2023 г. 22:43
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
2 декабря 2023 г. 12:10
В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
ФотоВ Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
3 декабря 2023 г. 09:07
Ливерпуль вырвал победу у Фулхэма, забив в концовке два мяча за минуту
"Ливерпуль" вырвал победу у "Фулхэма", забив в концовке два мяча за минуту
3 декабря 2023 г. 21:06
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
6 декабря 2023 г. 12:44
Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
ФотоДелегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
7 декабря 2023 г. 10:32
Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
ФотоГенералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
7 декабря 2023 г. 16:23
США внесли в санкции по КНДР восемь физических лиц и одну организацию
США внесли в санкции по КНДР восемь физических лиц и одну организацию
1 декабря 2023 г. 01:54
Танкер Президент Гейдар Алиев возвращен в эксплуатацию после ремонта
Танкер "Президент Гейдар Алиев" возвращен в эксплуатацию после ремонта
4 декабря 2023 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi