В Армении разбился автомобиль с российскими военнослужащими, есть погибший

Военнослужащий российской военной базы в Армении погиб, четверо военных ранены в результате ДТП, произошедшего в воскресенье утром на автотрассе Гюмри-Ереван.

Военнослужащий российской военной базы в Армении погиб, четверо военных ранены в результате ДТП, произошедшего в воскресенье утром на автотрассе Гюмри-Ереван.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа России.

"Восьмого августа около 7 часов на трассе Гюмри – Ереван в районе населенного пункта Талин произошло ДТП с участием военнослужащих российской военной базы, базирующейся на территории Армении", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По предварительным данным, военнослужащий контрактной службы не справился с управлением личного автомобиля, в результате чего машина опрокинулась в кювет.

"В результате дорожно-транспортного происшествия один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте. Четверых военнослужащих контрактной службы, находящихся в автомобиле во время ДТП, с травмами средней степени тяжести оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

По факту ДТП командованием воинской части совместно с правоохранительными органами проводится проверка, заявили в пресс-службе.