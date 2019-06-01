В Армении против служащих полиции возбуждено уголовное дело

По итогам проверок, проведенных в полиции Государственной контрольной службой Армении, Специальная следственная служба возбудила уголовное дело против ряда лиц.

Как передаёт Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджянан.

По её словам, уголовное дело возбуждено по статьям 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и 310 (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Напомним, что проверки проводились в сфере организации закупок. 7 мая и.о. главы Государственной контрольной службы Аргишти Карамян заявил, что выявлены нарушения в период начиная с 2008 г.