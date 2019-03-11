В Армении ограбили квартиру начальника отдела закупок кассационного суда

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В Котайкской области Армении произошел случай крупного воровства.

Как передаёт Report со ссылкой на армянские СМИ, 30-летний житель города Абовян Давид Товмасян обратился в полицию и заявил, что в период с 16:00 9 марта до 00:30 10 марта неизвестное лицо или неизвестные с применением технических средств открыли окно его квартиры и вторглись внутрь, затем украли из гостиной золотые и серебряные украшения, а также деньги.

По факту произошедшего в следственном отделе подготавливаются материалы.

Как сообщает источник, пострадавший работает в кассационном суде Армении начальником отдела закупок.

Ранее сообщалось, что в Котайкской области Армении произошло убийство, совершенное с особой жестокостью.