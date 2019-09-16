В Армении объявили о начале процесса прекращения полномочий главы КС

Парламентская фракция правящей политической силы Армении - блока "Мой шаг" - заявила о начале процесса прекращения полномочий председателя Конституционного суда (КС) Грайра Товмасяна на основании дисциплинарных нарушений и конфликта интересов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник вечером после закрытого заседания фракции сообщили лидер фракции Лилит Макунц и глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян.

"Фракция "Мой шаг" решила обратиться к председателю парламента с просьбой начать процесс прекращения полномочий Товмасяна на основании дисциплинарных нарушений.

Окончательное решение по этому вопросу примет Конституционный суд страны.