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    В Армении на шахте произошел обвал, есть погибший

    На место происшествия выехал отряд специальной горно-спасательной службы

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В подземной шахте одного из рудников в Лорийской области Армении произошел обвал, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    По сообщению МЧС Армении, 23-го октября  поступил сигнал о том, что на Шамлухском участке подземного рудника ЗАО "Ахталинский горно-обогатительный комбинат" произошел обвал, в результате чего погиб бурильщик Вреж Саакян 1979 года рождения.

    На место происшествия выехал Ахталинский отряд специальной горно-спасательной службы.

    Горные спасатели провели работы по расчистке и укреплению шахты.

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