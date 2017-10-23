В Армении на шахте произошел обвал, есть погибший

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В подземной шахте одного из рудников в Лорийской области Армении произошел обвал, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По сообщению МЧС Армении, 23-го октября поступил сигнал о том, что на Шамлухском участке подземного рудника ЗАО "Ахталинский горно-обогатительный комбинат" произошел обвал, в результате чего погиб бурильщик Вреж Саакян 1979 года рождения.

На место происшествия выехал Ахталинский отряд специальной горно-спасательной службы.

Горные спасатели провели работы по расчистке и укреплению шахты.