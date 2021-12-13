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В Армении арестованы четверо высокопоставленных офицеров

В Армении арестованы четверо высокопоставленных офицеров В центральной военной прокуратуре Армении возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и присвоения. В рамках дела задержаны четверо офицеров, из них двое арестованы.
В регионе
13 декабря 2021 г. 15:42
В Армении арестованы четверо высокопоставленных офицеров

В центральной военной прокуратуре Армении возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и присвоения. В рамках дела задержаны четверо офицеров, из них двое арестованы.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По материалам следствия, замкомандира по тыловому обеспечению одной из воинских частей, полковник А.К. в июле этого года в сговоре с начальником вещевой службы той же части, подполковником Т.П. присвоил шесть армейских палаток, а в соответствующей документации указал, что они были утеряны в ходе 44-дневной войны. Общая стоимость палаток составляла порядка 6,7 млн драмов (около 13,5 тыс. долларов США).

Затем упомянутые офицеры решили продать это имущество министерству обороны, в связи с чем А.К. вступил в сговор с начальником вещевой службы тылового управления Генштаба ВС, полковником А.Т., своим братом Э.К. и его товарищем К.Р. В результате им удалось "реализовать" украденные палатки министерству обороны, с которым был подписан контракт в августе.

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Версия на английском языке Group of high-ranking officers of Armenian army arrested
Версия на азербайджанском языке Ermənistan ordusunun bir qrup yüksək rütbəli zabiti həbs edilib

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