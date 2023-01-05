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В Анкаре 25 человек отравились газом в налоговом управлении

В Анкаре 25 человек отравились газом в налоговом управлении По меньшей мере 25 человек доставлены в больницы Анкары с симптомами отравления газом, оно произошло в одном из налоговых управлений города.
В регионе
5 января 2023 г. 13:53

По меньшей мере 25 человек доставлены в больницы Анкары с симптомами отравления газом, оно произошло в одном из налоговых управлений города.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал CNN Turk.

В местной полиции сообщили, что инцидент произошел утром в столовой ведомства в районе Алтындаг, несколько человек потеряли сознание от отравления бытовым газом в результате его утечки. У многих отравление вызвало рвоту и головокружение, отмечает телекомпания. К управлению были вызваны машины скорой помощи, газовой службы и полиция. Здание управления в целях безопасности было эвакуировано.

Состояние пострадавших, как сообщается, опасений не вызывает. Проводится расследование причин происшествия.

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