В Африне сбит военный вертолет Турции, погибли оба пилота - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Погибли оба пилота, сбитого в Африне вертолета Вооруженных сил Турции.

Как передает Report, об этом сообщили Вооруженные силы Турции.

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Баку. 10 февраля.REPORT.AZ/ В ходе операции "Оливковая ветвь" был сбит принадлежащий Турции военный вертолет.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом президент Турции, председатель Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган заявил на региональном заседании партии в Стамбуле.

"Естественно, это будет. Мы находимся в условиях войны. У нас будут и потери. Сбит один наш вертолет, они заплатят за это", - подчеркнул он.