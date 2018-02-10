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    В Африне сбит военный вертолет Турции, погибли оба пилота - ОБНОВЛЕНО

    Об этом сообщили Вооруженные силы Турции

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Погибли оба пилота, сбитого в Африне вертолета Вооруженных сил Турции.

    Как передает Report, об этом сообщили Вооруженные силы Турции.

    *** 16:33

    Баку. 10 февраля.REPORT.AZ/ В ходе операции "Оливковая ветвь" был сбит принадлежащий Турции военный вертолет.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом президент Турции, председатель Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган заявил на региональном заседании партии в Стамбуле.

    "Естественно, это будет. Мы находимся в условиях войны. У нас будут и потери. Сбит один наш вертолет, они заплатят за это", - подчеркнул он.

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