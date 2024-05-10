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Украина вышла из соглашения СНГ о полетах воздушных судов спецназначения

Украина вышла из соглашения СНГ о полетах воздушных судов спецназначения Украина приняла решение о выходе из соглашения о полетах воздушных судов спецназначения в рамках СНГ.
В регионе
10 мая 2024 г. 16:25
Украина вышла из соглашения СНГ о полетах воздушных судов спецназначения

Украина приняла решение о выходе из соглашения о полетах воздушных судов спецназначения в рамках СНГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"С целью обеспечения национальной безопасности, усиления мер по защите национальных интересов, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины Киев выходит из Соглашения о выполнении полетов воздушных судов специального назначения, подписанного 22 января 1993 года в Минске", - написал Мельничук.

Соглашение касается полетов воздушных судов специального назначения с главами государств, председателями Верховных советов, главами правительств и официальными государственными и правительственными делегациями.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Беларусью, Сирией, а также в рамках СНГ.

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