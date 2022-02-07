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В аэропорту Омска совершил аварийную посадку самолет

В аэропорту Омска совершил аварийную посадку самолет Самолет "Аэрофлота" Boeing 737-800 в понедельник утром совершил аварийную посадку в омском аэропорту из-за запаха горелой проводки в салоне.
В регионе
7 февраля 2022 г. 12:37
В аэропорту Омска совершил аварийную посадку самолет

Самолет "Аэрофлота" Boeing 737-800 в понедельник утром совершил аварийную посадку в омском аэропорту из-за запаха горелой проводки в салоне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, самолет летел из московского аэропорта "Шереметьево" в Горно-Алтайск, но вынужден был сесть в Омске из-за запаха горелой проводки в салоне.

"В процессе полета в новосибирской зоне экипаж доложил диспетчеру о запахе горелой проводки в салоне самолета и принял решение следовать на запасной аэродром Омск Центральный. Boeing 737-800 самостоятельно зарулил на стоянку, пассажиры спустились с борта по трапу. В данный момент они находятся в стерильной зоне аэровокзального комплекса. Технические службы проводят осмотр самолета", - пояснили в пресс-службе омского аэропорта.

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Версия на английском языке Plane makes emergency landing at Omsk airport

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