В 40 провинциях Турции задержали около 200 подозреваемых в членстве в ИГ и РКК

Полиция и жандармерия Турции провели массовые рейды на территории 40 провинций страны, в ходе которых задержано почти 200 подозреваемых в участии в деятельности экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ) и РКК.

Полиция и жандармерия Турции провели массовые рейды на территории 40 провинций страны, в ходе которых задержано почти 200 подозреваемых в участии в деятельности экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ) и РКК.

Как передает Report , об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

"В результате скоординированных действий сотрудников департамента разведки и департамента по борьбе с терроризмом Главного управления безопасности в шести провинциях страны силами полиции были проведены операции против террористической организации ИГ. В провинциях Адана, Айдын, Чорум, Газиантеп, Кайсери и Мерсин задержаны 38 подозреваемых. Было изъято большое количество цифровых материалов и крупные суммы в иностранной валюте и турецких лирах", - отметил министр на своей странице в X (ранее Twitter).

Рейды против РКК прошли в 34 провинциях, в том числе в Анкаре, Анталье, Измире, Стамбуле, во многих регионах на востоке и юго-востоке Турции. "Операции прошли в координации между Генпрокуратурой, Главным управлением жандармерии и Главным управлением безопасности. Были задержаны 147 лиц, подозреваемых в пособничестве террористической организации РКК или в работе внутри нее. Они работали внутри медиаструктуры сепаратистов, вели пропаганду в соцсетях, выпускали пропагандистские программы и публикации на новостных сайтах, связанных с организацией, работали корреспондентами для этих СМИ", - сообщил Ерликая.

Часть задержанных подозревается в оказании помощи членам РКК, которые в 2022 году нелегально пересекли турецкую границу, чтобы вести деятельность на территории страны. Некоторые из них ранее состояли в РКК. В отношении ряда задержанных есть судебные вердикты, имена некоторых занесены в систему лиц, находящихся в розыске. Кроме того, в ходе рейдов изъято большое количество незарегистрированного огнестрельного оружия, взрывчатка, гранаты, документация и материалы РКК.