Узбекистан и Туркменистан договорились укрепить межгосударственный диалог

Переговоры президентов Узбекистана и Туркменистана Шавката Мирзиёева и Сердара Бердымухамедова продолжились в расширенном формате с участием официальных делегаций двух стран.

Переговоры президентов Узбекистана и Туркменистана Шавката Мирзиёева и Сердара Бердымухамедова продолжились в расширенном формате с участием официальных делегаций двух стран.

Как передает Report, в ходе переговоров было особо подчеркнуто, что общие исторические корни и религия, схожесть языков, культуры и традиций являются прочной основой узбекско-туркменского взаимодействия.

"Мы рассматриваем государственный визит президента Туркменистана как яркое подтверждение нерушимости многовековых уз дружбы и добрососедства между нашими народами, а также преемственности курса на углубление двусторонних отношений", – заявил узбекский лидер.

Подчеркнуто, что укрепление двустороннего сотрудничества с Туркменистаном является несомненным приоритетом внешней политики Узбекистана.

"Уверен, что сегодняшние переговоры сыграют важную роль в дальнейшем развитии всеобъемлющего сотрудничества, еще больше укрепят стратегическое партнерство двух братских стран и выведут его на качественно новый уровень", – подчеркнул президент Узбекистана.

С удовлетворением отмечено, что между двумя странами имеются все возможности для сохранения положительной динамики и двукратного увеличения объемов торговли в ближайшие годы.

Этому будут способствовать принятые решения о создании узбекско-туркменской зоны приграничной торговли и открытии торговых домов в столицах стран.

Стороны высоко оценили выход на стратегическое партнерство в химической отрасли. Планируется расширять кооперацию в автомобилестроении, электротехнической, текстильной и фармацевтической отраслях, пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

В этих целях будет принята среднесрочная Программа торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации. Кроме того, будет создан совместный проектный офис для продвижения наиболее перспективных проектов.

Большое внимание уделено развитию сотрудничества в сфере транспорта. В прошлом году грузоперевозки выросли на 17 процентов, данная тенденция сохраняется и в этом году. Стороны выразили заинтересованность в формировании благоприятных условий для эффективного использования уникального транзитного потенциала стран региона, в том числе путем взаимного предоставления льгот и скидок на транспортировку грузов.

Касаясь вопросов водно-энергетического взаимодействия, главы государств отметили успешную работу Межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам. Президент Узбекистана с удовлетворением отметил подписание сегодня исторического Соглашения по Амударье, которое послужит обеспечению рационального использования водных ресурсов в регионе.

Выражена заинтересованность Узбекистана в расширении сотрудничества в энергетической сфере, включая поставки электроэнергии, газа и нефтепродуктов из Туркменистана.

Туркменская сторона выразила заинтересованность в диверсификации и увеличении товарооборота, развитии промышленной кооперации.

"Среди конкретных отраслей, где наши страны имеют большой потенциал, мы выделяем агропромышленный комплекс, энергетику, химическую и нефтехимическую индустрию, машиностроение, текстиль и фармацевтику. Существуют серьезные возможности для наращивания партнерства между бизнес-сообществами. В последние годы активизировались приграничные связи. Рассчитываем на продолжение и расширение сотрудничества с Узбекистаном", – отметил президент Туркменистана.

В завершение переговоров главы государств поручили правительствам двух стран обеспечить безусловное выполнение достигнутых договоренностей и ежемесячно докладывать о ходе их реализации.