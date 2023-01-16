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Uzbekistan Airways приступит к реализации проекта по борьбе с торговлей людьми

Uzbekistan Airways приступит к реализации проекта по борьбе с торговлей людьми АО Uzbekistan Airways заключило меморандум с Winrock International, который имеет 25-летний мировой опыт реализации программ по борьбе с торговлей людьми. Программа направлена на предотвращение торговли людьми, защиту переживших данную трагедию и обеспече
В регионе
16 января 2023 г. 12:15
Uzbekistan Airways приступит к реализации проекта по борьбе с торговлей людьми

АО Uzbekistan Airways заключило меморандум с Winrock International, который имеет 25-летний мировой опыт реализации программ по борьбе с торговлей людьми. Программа направлена на предотвращение торговли людьми, защиту переживших данную трагедию и обеспечение безопасной миграции.

Об этом передает Report со ссылкой на узбекистанские СМИ.

Авиакомпания стала участником проекта "Безопасная миграция в Центральной Азии", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID).

В рамках сотрудничества представители Winrock International в первом квартале 2023 года будут проводить серии тренингов для бортпроводников и сотрудников наземной службы Uzbekistan Airways об их роли в области безопасной миграции, предотвращении, признаках, идентификации жертв торговли людьми и мерах противодействия данной проблеме.

В 2021 году в Министерство внутренних дел Узбекистана поступило 840 обращений, связанных с торговлей людьми. Жертвами преступлений стали 200 человек, в том числе 120 женщин (60%) сексуальной эксплуатации (из них 11 несовершеннолетних), 33 мужчин трудовой эксплуатации (8%), а также 47 детей (32%) стали жертвами торговлей детьми.

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