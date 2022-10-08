Ущерб от взрыва на Крымском мосту оценивается от 3,3 до 8 млн долларов

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает ущерб от взрывов на Крымском мосту от 200 млн до 500 млн рублей (от 3,3 млн до 8,1 млн доллара).

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает ущерб от взрывов на Крымском мосту от 200 млн до 500 млн рублей (от 3,3 млн до 8,1 млн доллара).

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, в Минтрансе также приступили к оценке повреждений, объемов и сроков восстановительных работ на Крымском мосту.

В Министерстве заявили, что начнут работу по оценке ущерба и сроков восстановления моста после того, как на месте завершится работа оперативных служб.

"Соответствующие решения приняты на оперативном штабе по вопросам логистики и восстановления под руководством министра транспорта Виталия Савельева", - отметили в ведомстве.